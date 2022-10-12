В Брянске предотвращён теракт украинских спецслужб

В Брянске ФСБ предотвратила теракт.

В Брянске предотвращён теракт украинских спецслужб

Российские спецслужбы пресекли подготовку Службой безопасности Украины диверсионно-террористического акта на транспортно-логистическом терминале.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что гражданина Украины, который по заданию СБУ из Киева приехал транзитом через Эстонию, уже задержали.

"Изъято изготовленное им на основе боевой части ПТУРа взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте", — пишет военкор.