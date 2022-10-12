ФСБ РФ: украинский террорист планировал сбить самолёт в Подмосковье

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина Украины, который готовил теракт в столичном регионе.

Согласно данным ведомства, украинец оборудовал тайник в автомобиле, куда спрятал переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", и на этой машине въехал в Россию с территории Эстонии.

Как предполагают специалисты, он планировал атаковать взлетающий или заходящий на посадку гражданский лайнер в районе одного из московских аэропортов.

"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ", — гласит пресс-релиз ФСБ.

Ранее российский военкор рассказал, что Генштаб ВСУ собирает два ударных кулака, планируя начать контрнаступление на севере и юге страны.