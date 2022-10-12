Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина Украины, который готовил теракт в столичном регионе.
Согласно данным ведомства, украинец оборудовал тайник в автомобиле, куда спрятал переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", и на этой машине въехал в Россию с территории Эстонии.
Как предполагают специалисты, он планировал атаковать взлетающий или заходящий на посадку гражданский лайнер в районе одного из московских аэропортов.
"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ", — гласит пресс-релиз ФСБ.
Ранее российский военкор рассказал, что Генштаб ВСУ собирает два ударных кулака, планируя начать контрнаступление на севере и юге страны.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.