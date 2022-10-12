Монтян: в отличие от Украины русские никогда не радовались смертям мирных

Украинцы зомбированы до такой степени, что ликуют и радуются крови и смертям, и неважно, военные это или мирные граждане.

Об этом сказала киевский адвокат Татьяна Монтян.

"Зомби. Они, может, и неплохие люди сами по себе, но им просто настолько вывернули мозг, что они начали радоваться смертям мирных. В Донецке смертям мирных не радуются. Не понимаю, как можно испытывать радость, что страдают обычные мирные", — в интервью белорусскому ИА "Белта" заявила находящаяся в Донецке юрист.

Она отметила, что никакой радости из-за того, что братский народ уничтожает себя, и быть не может.

А рады лишь "западные партнёры", стравившие и организовавшие всё это. Они радуются, что всего за несколько миллиардов долларов в месяц с ненавистной ими Россией кто-то воюет чужими руками, подчеркнула общественница и привела пример, когда в Донецке на её глазах погибла девушка, украинцы злорадствовали под опубликованным видео.

"Глядя на это всё, эти безумцы писали, что вот жалко, что Монтян тоже не убило", — подытожила адвокат.