Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомством совместно с Федеральной антимонопольной службой будут приняты жёсткие меры к тем, кто спекулирует на товарах, необходимых мобилизуемым.
В беседе с РИА Новости он назвал ситуацию, когда мобилизованные граждане и их родные вынуждены покупать себе всё необходимое для участия в СВО втридорога, категорически недопустимой.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.