Краснов: спекуляция на товарах для мобилизуемых недопустима

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомством совместно с Федеральной антимонопольной службой будут приняты жёсткие меры к тем, кто спекулирует на товарах, необходимых мобилизуемым.

В беседе с РИА Новости он назвал ситуацию, когда мобилизованные граждане и их родные вынуждены покупать себе всё необходимое для участия в СВО втридорога, категорически недопустимой.