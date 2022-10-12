Эксперт Шурыгин: военная логистика Украины будет уничтожена через две недели

Российские войска продолжают наносить массированные ракетные удары по военным, энергетическим и железнодорожным объектам Украины с помощью высокоточного оружия. По мнению эксперта Владислава Шурыгина, боевые действия на территории Незалежной начались по-настоящему.

Чтобы вывести из строя всю военную логистику киевского режима, необходимо наносить удары на протяжении двух недель, считает он.

"Оставив противника без электричества, мы оставим его без света и связи, а также нормально работающих железных дорог. Такую боевую работу надо продолжать. Этого боятся на Западе, поэтому они и подняли такой крик», — рассказал эксперт в беседе с "Известиями".