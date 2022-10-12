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Доброволец Донбасса: Киев будет жёстко наказан за террор

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Массированные атаки крылатыми ракетами и беспилотниками на критические объекты инфраструктуры Украины — ответ России на развязанный киевским режимом террор.

Доброволец Донбасса: Киев будет жёстко наказан за террор

"Терпение лопнуло. Нас испытывали на прочность. Хватит!" — заявил российский доброволец в интервью изданию argumenti.ru.

Он напомнил, что украинские террористы охотились за должностными лицами на освобождённых территориях, совершали диверсии на энергетических объектах, обстреливали мирные города в России и ЛДНР. Но последней каплей стал взрыв Крымского моста.

По словам собеседника издания, удары по военным и инфраструктурным объектам на всей территории Украины нашли горячую поддержку среди ополченцев Донбасса.

"Помните героя Леонида Быкова и его слова "Развалинами Берлина удовлетворён"? Вот как-то так", — резюмировал доброволец.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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