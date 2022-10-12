Генерал авиации: защитить самолёты от ПЗРК почти нельзя

ФСБ сообщила о пресечении заказанных спецслужбами Украины авиа-диверсий в столичном регионе. Задержан украинец, доставивший в РФ из Киева два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла".

Ими он планировал сбивать гражданские или военно-государственные борты в Подмосковье.

"Понятно, что вокруг столицы — 4 аэропорта, причём из некоторых вылетают и правительственные, и военные борты, и тысячи пассажирских. Сбить "борт №1" старой "Иглой" довольно трудно — там различные РЭБ- и оптические системы, иная защита. Ил-76, теоретически, может уйти "афганским манёвром".

"А вот бизнес-джеты, вертолёты "Скорой" и МЧС, гос-и коммерческих компаний и, конечно, пассажирские самолёты (не оснащённые тепловыми ловушками и прочей безумно дорогой штучной продукцией) — под ударом", — пишут в Телеграм.

"Теперь представьте, что десяток таких "Игл" уедет в ЕС и попадёт к каким-нибудь расплодившимся там "мученикам за такого-то лидера". К примеру, в Польшу, Германию, и т. д.?" — спрашивают пользователи соцсетей.

Летать или не летать? Защищены ли наши аэропорты и самолёты от такой атаки, или надежда лишь на агентурную, оперативную и техническую "работу" спецслужб? И не закроют ли "от греха подальше" аэропорты в крупных городах России, как это уже сделано на юге страны?

"Проблематично противодействовать переносным ракетным комплексам типа "Стингера" или "Иглы". Почему? Потому что периметры аэропортов, аэродромов — это большие участки, они куда более защищены не от ПЗРК, а "большими" комплексами ПВО от скоплений воздушных целей, БПЛА, ракет, самолётов врага", — делится с Pravda.Ru заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов.

"По сути, как в США в 2001 году, нужно на каждом квадратном километре поставить наблюдателя с визуальным контролем и оптико-электронным контролем. А мы живём сейчас и работаем внутри страны по режиму мирного времени. Гарантировать отсутствие поражения воздушных судов военного, гражданского назначения, государственной авиации или экспериментальной авиации сложно, почти невозможно. По сути, надо строить дополнительную систему охраны и обороны аэродромов", — рассказал генерал-майор.

"Варианты такие. Облёты беспилотниками, наблюдатели, камеры осмотра периметров, агентурная и оперативная работа силовиков, расширение радиуса контроля во внешнюю сторону, примерно на радиус 30-50 км, средства борьбы", — перечислил эксперт.

А вот в закрытии аэропортов из-за угроз ПЗРК, по мнению специалиста, целесообразности нет.

"Экономика нашего государства функционирует, и транспортная система (не только авиационная, но и железнодорожная, автомобильная) функционирует. Если всё приостановить, мы парализуем свою экономику собственными руками. Тем более, у нас задачи стоят сейчас не только возить пассажиров, но и поддерживать систему боевого обеспечения, тылового обеспечения", — считает Владимир Попов.

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