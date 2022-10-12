Столтенберг: НАТО сделает акцент на передаче систем ПВО Украине

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом при поддержке ВСУ станут поставки систем противовоздушной обороны. Также генсек анонсировал встречу с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

"Альянс решительно настроен помогать Киеву столько, сколько потребуется", — добавил западный чиновник перед заседанием министров обороны стран-членов объединения.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что передача армии Украины зенитных ракетных комплексов IRIS-T не поможет Киеву изменить ход российской спецоперации.