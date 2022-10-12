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Леонков счёл пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков сказал, что получение ВСУ зенитных ракетных комплексов IRIS-T не изменит ход боевых действий на Украине. По мнению специалиста, передачу такой техники Киеву можно назвать пиар-акцией.

"Попытка немцев испытать новый комплекс в боевых условиях", — добавил Леонков, слова которого приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, военно-политический блок НАТО хочет посмотреть на совместную работу комплексов NASAMS и IRIS-T, понять, как лучше защищать страны объединения. Вместе с этим Леонков указал на "ничтожно маленький" объём поставок.

Ранее в офисе президента Владимира Зеленского подтвердили, что на Украине уже находится немецкая система ПВО IRIS-T.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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