Гурулёв: продолжения ударов по Украине ждут все, они будут

Операция по уничтожению критически важных объектов Украины — весьма трудоёмкий процесс. На подготовку ушло немало времени, а отмашку дал новый командующий СВО Сергей Суровикин.

Гурулёв: Продолжения ударов по Украине ждут все, они будут

Об этом сообщил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Нанесены первые серьёзные массированные удары, результаты приличные есть. Основные задачи — обесточить, парализовать само государство, остановить промышленность, чтобы украинцы не могли ремонтировать, где-то даже производить оружие", — в эфире на проекте Сергея Мардана сообщил эксперт.

Он отметил, что разведка НАТО не смогла вскрыть намерения РФ, а их система ПВО преодолена легко — пусть не 100 процентов, но если 80 процентов орудий достигли цели, то это прекрасный результат.

Также по его словам, нет смысла сносить здание "киевской верхушки".

"На кой чёрт они нужны, когда есть цели важнее, а эти деятели всё равно в бункерах сидят?" — подытожил Гурулёв.