В ХМАО единственный в школе учитель физики стал добровольцем для участия в СВО

Житель Саранпауля в Ханты-Мансийском автономном округе, единственный преподаватель физики в местной школе Елисей Семёнов решил отправиться на фронт и стал добровольцем.

"Поехал на сборы, прошёл медкомиссию", — заявила директор учебного заведения Елена Савчук, слова которой передаёт muksun.fm.

Как отметила собеседница издания, администрация школы ищет нового педагога. Пока ученики не смогут изучать физику с учителем, сказала Савчук.

Ранее сообщалось, что мобилизованный молодой человек скончался в центре боевой подготовки в Свердловской области.