Житель Саранпауля в Ханты-Мансийском автономном округе, единственный преподаватель физики в местной школе Елисей Семёнов решил отправиться на фронт и стал добровольцем.
"Поехал на сборы, прошёл медкомиссию", — заявила директор учебного заведения Елена Савчук, слова которой передаёт muksun.fm.
Как отметила собеседница издания, администрация школы ищет нового педагога. Пока ученики не смогут изучать физику с учителем, сказала Савчук.
Ранее сообщалось, что мобилизованный молодой человек скончался в центре боевой подготовки в Свердловской области.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.