В Госдуме заявили, что не будут "бить" по простым гражданам Чехии

Чехия с 25 октября запрещает въезжать в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами.

А насколько это законное решение, и как сможет ответить Россия, изданию "Pravda.Ru" рассказала депутат, первый зампредседателя международного комитета Госдумы Светлана Журова.

"Вообще каждая страна может ввести, даже в "шенгене", любые правила, которые она сочтёт нужными для своей безопасности. Поэтому если исходить из законов этой страны, то они могут делать всё, что угодно с любыми въездными правилами. Это всегда на усмотрение самой страны", — отметила парламентарий.

По поводу российского ответа, Журова заявила, что Кремль не всегда отвечает симметрично. Не хотелось, чтобы этот ответ бил по простым чехам, простым чешским туристам, которые хотят приезжать в РФ, как приезжали раньше.

"Поэтому, если мы по ним ударим, это будет не совсем правильный ответ. По политикам, которые принимают эти решения, — да. А по обычным людям, наверное, это неправильно. И я не думаю, что у нас МИД, например, тоже пойдёт на такие меры", — подытожила депутат.