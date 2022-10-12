Военный эксперт: "Всё, что связано с обороной Украины, должно быть разрушено"

Военный эксперт, ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие цели достигают ВС РФ, уничтожая инфраструктуру Украины.

Михайлов убеждён, что российская армия должна полностью разрушить систему связи и управления ВСУ. Он отметил, что удары по электростанциям, лишение городов Украины электричества приводят к остановке работы вышек, серверов, сотовой связи, предприятий.

"Всё, что связано с обороной Украины должно быть разрушено, во всяком случае, до момента, когда они осознают, что они натворили", — выразил своё мнение генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Он обратил внимание на то, что США и Германия поставляют новые вооружения и технику на Украину железнодорожным транспортом и авиацией.

"Мы должны исключить возможность передвижения транспортных самолётов с техникой по воздуху и, самое главное, нам нужно закончить играть в эти двойные стандарты и уничтожить все узловые станции (а их шесть), через которые идёт техника по железной дороге", — объяснил ветеран спецслужб.

Военный эксперт отметил, что разведывательная информация поступает командованию ВСУ в режиме реального времени.

"Всё это получают, естественно, из Космоса с помощью спутников, которые принадлежат Британии, Соединенным Штатам и так далее. Вот если мы с вами уничтожим ту самую энергетическую инфраструктуру, то разрушено будет вот это получение разведывательной информации, и придётся им возить депеши на велосипедах", — поделился своей точкой зрения Михайлов.

Он объяснил, что бункеры на Украине строились в советское время, поэтому России известно, куда Владимир Зеленский и его соратники могут переместиться для управления страной.

Ранее президент Украины рассказал, что помешало украинцам за день восстановить инфраструктурные объекты, которые подверглись атакам крылатых ракет ВС РФ.