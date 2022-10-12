Сивков заявил, что ВС РФ нужно начать второй этап после ударов по Украине

10 и 11 октября Россия подвергла ракетным обстрелам множество городов Украины. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что Вооружённым силам РФ пора переходить ко второму этапу. Он предполагает нанесение ударов по группировкам ВСУ на важных направлениях.

Эксперт отметил, что поражение энергообъектов на территории Украины не повлияло на работу ВСУ, которые готовятся наступать в восточной и южной части страны. Сивков считает, что необходимы превентивные удары по резервам противника.

"Бить нужно фугасными авиабомбами, которые позволят уничтожить все силы противника более надёжно. Методом коврового бомбометания. Это будет второй этап начатой кампании", — сказал он в эфире программы "Соловьев LIVE".

Сивков добавил, что российской стороне следует привлечь дополнительные силы для отражения атак.