Подоляка заявил, что активность увязших в грязи ВСУ сошла на нет на всех фронтах

Активность боевиков киевского режима заметно сократилась на всей линии боевого соприкосновения из-за грязи, которая образовалась после дождей. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка. По его словам, группировка ВСУ оказалась парализованной, поскольку пехотинцы не способны пройти даже несколько метров из-за глины, налипающей на обувь.

"Именно по этой причине активизация на всех фронтах украинского конфликта сходит на нет", — заявил Подоляка.

Боевики ВСУ пытались прорвать границу Херсонской области, однако все манёвры были пресечены. В Запорожской области также наблюдается затишье, а в районе Угледара российские войска сформировали мощную линию защиты, которую противник не сможет пробить даже когда погода нормализуется, объяснил журналист.

"На Угледарском направлении уже пошли подкрепления, хорошую линию обороны сделали — думаю, здесь у противника даже без погоды ничего не получится", — отметил Подоляка в программе "Время покажет".