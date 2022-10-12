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Подоляка заявил, что активность увязших в грязи ВСУ сошла на нет на всех фронтах

Силовые структуры

Активность боевиков киевского режима заметно сократилась на всей линии боевого соприкосновения из-за грязи, которая образовалась после дождей. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка. По его словам, группировка ВСУ оказалась парализованной, поскольку пехотинцы не способны пройти даже несколько метров из-за глины, налипающей на обувь.

Подоляка заявил, что активность увязших в грязи ВСУ сошла на нет на всех фронтах

"Именно по этой причине активизация на всех фронтах украинского конфликта сходит на нет", — заявил Подоляка.

Боевики ВСУ пытались прорвать границу Херсонской области, однако все манёвры были пресечены. В Запорожской области также наблюдается затишье, а в районе Угледара российские войска сформировали мощную линию защиты, которую противник не сможет пробить даже когда погода нормализуется, объяснил журналист.

"На Угледарском направлении уже пошли подкрепления, хорошую линию обороны сделали — думаю, здесь у противника даже без погоды ничего не получится", — отметил Подоляка в программе "Время покажет".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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