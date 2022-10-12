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Бойцы 11-ой бригады ВДВ уничтожают бронетехнику ВСУ в Херсонской области

Силовые структуры

Российские войска продолжают проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

11 бригада ВДВ уничтожает бронетехнику украинских боевиков

Сегодня, 12 октября, бойцы 11-ой бригады Воздушно-десантных войск России обнаружили бронетехнику украинской армии в Херсонской области.

Военнослужащие провели точный расчёт гаубицы и ликвидировали танк противника, который пытался пойти в атаку на позиции десанта. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".  

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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