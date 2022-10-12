Российские войска продолжают проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Сегодня, 12 октября, бойцы 11-ой бригады Воздушно-десантных войск России обнаружили бронетехнику украинской армии в Херсонской области.
Военнослужащие провели точный расчёт гаубицы и ликвидировали танк противника, который пытался пойти в атаку на позиции десанта. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.