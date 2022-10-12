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"Укрэнерго" заявил о стабилизации энергопитания Киева

Силовые структуры

Компания "Укрэнерго" сообщила о стабилизации энергетического питания Киева и центральной части Украины.

Якобы в среду вечером там откажутся от принудительных ограничений на потребление электричества, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Сегодня вечером велика вероятность, что нам не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах", — в частности, пишет пресса Незалежной.

Киев в понедельник сообщил о взрывах во многих городах Украины. Кроме того, в офисе президента Зеленского сообщили об ударах по энергетическим объектам даже западной части страны.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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