Генштаб ВСУ: ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Генштаб ВСУ представил сводку по ходу спецоперации на Украине.

Так, сообщается о подготовке 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й бригады спецназначения ВС России. Идёт наступление в районах населённых пунктов Артёмовск, Спорное, Соледар, Красногоровка, Майорск, Навосадово и Бахмутское.

Крылатыми ракетами ВС РФ нанесены удары по критической инфраструктуре Николаевской области и Запорожья. Также зафиксированы 10 ударов, нанесённых с помощью дронов-камикадзе "Герань-2", 3 ракетных и 4 авиационных удара. Российские войска произвели 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в нескольких населённых пунктах (Очаков, Никополь, Мирное).

Российские войска сосредотачивают силы на занятых территориях.