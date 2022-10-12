Генштаб ВСУ представил сводку по ходу спецоперации на Украине.
Так, сообщается о подготовке 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й бригады спецназначения ВС России. Идёт наступление в районах населённых пунктов Артёмовск, Спорное, Соледар, Красногоровка, Майорск, Навосадово и Бахмутское.
Крылатыми ракетами ВС РФ нанесены удары по критической инфраструктуре Николаевской области и Запорожья. Также зафиксированы 10 ударов, нанесённых с помощью дронов-камикадзе "Герань-2", 3 ракетных и 4 авиационных удара. Российские войска произвели 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в нескольких населённых пунктах (Очаков, Никополь, Мирное).
Российские войска сосредотачивают силы на занятых территориях.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.