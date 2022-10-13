Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины

Россия в состоянии закрыть тему Украины и СВО за два месяца, заявил депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв. По его словам, необходимо качественно подготовить мобилизационный резерв и продолжать выводить из строя украинскую инфраструктуру.

Как подчеркнул генерал-лейтенант, российским войскам необходимо свести численность один к одному.

"Необходимо отработать по критически важным для Украины объектам. За два месяца мы можем тему с Украиной закрыть. И с промышленностью, и с жизнедеятельностью. Нам ничего не мешает это сделать, нужно только просчитать", — пояснил Гурулёв.

Он уточнил, что сейчас ресурсы ВС РФ, которые, находятся в зоне спецоперации должны держать линию фронта и не давать ВСУ шанса на прорыв.