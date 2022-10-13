Россия в состоянии закрыть тему Украины и СВО за два месяца, заявил депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв. По его словам, необходимо качественно подготовить мобилизационный резерв и продолжать выводить из строя украинскую инфраструктуру.
Как подчеркнул генерал-лейтенант, российским войскам необходимо свести численность один к одному.
"Необходимо отработать по критически важным для Украины объектам. За два месяца мы можем тему с Украиной закрыть. И с промышленностью, и с жизнедеятельностью. Нам ничего не мешает это сделать, нужно только просчитать", — пояснил Гурулёв.
Он уточнил, что сейчас ресурсы ВС РФ, которые, находятся в зоне спецоперации должны держать линию фронта и не давать ВСУ шанса на прорыв.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.