Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

По объектам критической инфраструктуры в Киевской области нанесены удары. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе. Он также пояснил, что ситуация в районе Киева остаётся напряжённой.

"Очередные удары по объектам критической инфраструктуры", — подчеркнул Тимошенко.

Утром 13 октября в Киевской области вновь объявили воздушную тревогу. Власти региона призвали всех жителей найти укрытия.

Как отметил глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба, массированный ракетный удар был нанесён по армейским и инфраструктурным объектам, расположенным рядом с украинской столицей.