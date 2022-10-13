По объектам критической инфраструктуры в Киевской области нанесены удары. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе. Он также пояснил, что ситуация в районе Киева остаётся напряжённой.
"Очередные удары по объектам критической инфраструктуры", — подчеркнул Тимошенко.
Утром 13 октября в Киевской области вновь объявили воздушную тревогу. Власти региона призвали всех жителей найти укрытия.
Как отметил глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба, массированный ракетный удар был нанесён по армейским и инфраструктурным объектам, расположенным рядом с украинской столицей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.