Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жизнь в регионе начинает налаживается. Он подчеркнул, что количество обстрелов со стороны украинской армии заметно сократилось.
"Все попытки укронацистов сделать очередные селфи на территории Херсонской области купированы", — отметил Стремоусов в своём Telegram-канале.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.