Стремоусов заявил об уменьшении числа обстрелов со стороны ВСУ по Херсону

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жизнь в регионе начинает налаживается. Он подчеркнул, что количество обстрелов со стороны украинской армии заметно сократилось.

"Все попытки укронацистов сделать очередные селфи на территории Херсонской области купированы", — отметил Стремоусов в своём Telegram-канале.