"Министр" Тихановской грозит Белоруссии массовыми жертвами и разрушениями

Граждан Белоруссии припугнули смертями и разрушениями.

Это сделал в видеообращении "министр обороны" самопровозглашенного президента Светланы Тихановской Валерий Сахащик.

Он уверяет, что это случится, если страна столкнётся с армией Украины, которую он считает лучшей в Европе, ведь её поддерживает "весь цивилизованный мир".

"В течение первых нескольких суток будут уничтожены Мозырский перерабатывающий завод и большинство других крупных объектов в приграничной, а также вся критическая инфраструктура. При этом может погибнуть и пострадать большое количество людей", — перечисляет беглый оппозиционер.

Он отметил, что армия страны сразу потеряет большую часть офицерского состава. А средства связи и управления у белорусов якобы еще более отсталые, чем у России, всю систему управления быстро вскроют и поразят, пишет "ПолитНавигатор".

"Отношение к захватчикам-белорусам будет еще жёстче, чем к россиянам", — подчеркнул Сахащик.

Затем Белоруссия будет изгоем, разделит с Москвой позор поражения и будет десятилетия выплачивать репарации, подытожил он.