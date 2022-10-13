Граждан Белоруссии припугнули смертями и разрушениями.
Это сделал в видеообращении "министр обороны" самопровозглашенного президента Светланы Тихановской Валерий Сахащик.
Он уверяет, что это случится, если страна столкнётся с армией Украины, которую он считает лучшей в Европе, ведь её поддерживает "весь цивилизованный мир".
"В течение первых нескольких суток будут уничтожены Мозырский перерабатывающий завод и большинство других крупных объектов в приграничной, а также вся критическая инфраструктура. При этом может погибнуть и пострадать большое количество людей", — перечисляет беглый оппозиционер.
Он отметил, что армия страны сразу потеряет большую часть офицерского состава. А средства связи и управления у белорусов якобы еще более отсталые, чем у России, всю систему управления быстро вскроют и поразят, пишет "ПолитНавигатор".
"Отношение к захватчикам-белорусам будет еще жёстче, чем к россиянам", — подчеркнул Сахащик.
Затем Белоруссия будет изгоем, разделит с Москвой позор поражения и будет десятилетия выплачивать репарации, подытожил он.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.