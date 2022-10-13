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Львовский националист Дроздов: у России появился новый Жуков

Силовые структуры

Новый командующий спецоперацией Сергей Суровикин после назначения свёл на нет систему ПВО Украины.

Об этом сообщил львовский русофоб Остап Дроздов.

"Должен сказать, что враг учёл все ошибки, это важно понимать. Фактически на второй тайм враг выходит полностью перезагруженным. Это первый рабочий день нового "маршала победы" для РФ. Это их новый маршал Жуков, который сейчас именуется Суровикиным", — в эфире своего видеоблога заявил националист.

Он надеется, что аналитики из ВСУ это понимают, и спрогнозировал, какие проблемы сулит Киеву назначение. Не зря Суровикина назвали "генерал Армагеддон". Он ассоциируется для ВС РФ с переломом. Это было и в Чечне, отметил украинский пропагандист.

В пример он приводит Сирию, где тоже произошёл перелом ситуации "из-за этого генерала".

Дроздов также посетовал на иранские дроны, которые якобы усилили русскую армию.

"Будем уповать на то, что какие-то передовые системы ПВО до Украины дойдут. Потому что мы будем самые большие удары получать с воздуха", — подытожил русофоб.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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