Генсек НАТО: контактная группа договорилась поставлять Украине больше систем ПВО

На заседании контактной группы по украинскому вопросу было решено нарастить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На брифинге перед началом заседания он отметил, что Североатлантический альянс намерен и дальше передавать необходимое оборудование для военных ВСУ. По его словам, страны, входящие в состав военного блока, готовы усилить поддержку Украины.

"Мы будем поставлять больше средств противовоздушной обороны", — подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что системы ПВО помогут Киеву защитить объекты критической инфраструктуры в разных регионах страны.

Как пояснил Столтенберг, армия Украины также нуждается в средствах противоракетной обороны, которые позволяют противостоять дронам.

Ранее руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад не сможет оперативно передать киевскому режиму обещанные системы ПВО.