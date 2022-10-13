Ударные вертолёты "Аллигаторы" Ка-52 ВКС РФ круглосуточно уничтожают военную технику Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации.
Издание IZ. RU опубликовало видеоролик, демонстрирующий выполнение экипажами боевых задач.
В арсенале Ка-52 имеются управляемые противотанковые ракеты "Вихрь". Это высокоточные снаряды, которые способны ликвидировать строения и бронетехнику противника как днём, так и ночью. На их работу не влияют погодные условия.
Ка-52 надёжно защищён. Помимо бронирования, у него есть комплект тепловых ловушек, которые сбивают с толку ПЗРК противника.
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