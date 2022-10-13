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Ходаковский сообщил о поступлении на фронт современных средств разведки ВС РФ

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что на фронт начали поступать современные средства разведки для более эффективного контроля за действиями противника.

Он сообщил, что недавно встречался с бойцом из бригады морпехов, у которого в руках был дорогой коптер.

"Да забрал у нас в одной службе. Они получили, а выдавать не стали: висит на них, а вдруг мы потеряем, — как списывать тогда?" — ответил военный на вопрос комбата о том, где тот его взял.

Выяснилось, что на фронт поступают технические средства разведки и корректировки огня артиллерии "Соболятник" и "Аистёнок". Они были разработаны ещё несколько лет назад, а отмобилизовываться на фронт стали только сейчас.

Ранее сообщалось о засаде, которую устроила НМ ДНР для ДРГ ВСУ.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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