Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что на фронт начали поступать современные средства разведки для более эффективного контроля за действиями противника.
Он сообщил, что недавно встречался с бойцом из бригады морпехов, у которого в руках был дорогой коптер.
"Да забрал у нас в одной службе. Они получили, а выдавать не стали: висит на них, а вдруг мы потеряем, — как списывать тогда?" — ответил военный на вопрос комбата о том, где тот его взял.
Выяснилось, что на фронт поступают технические средства разведки и корректировки огня артиллерии "Соболятник" и "Аистёнок". Они были разработаны ещё несколько лет назад, а отмобилизовываться на фронт стали только сейчас.
Ранее сообщалось о засаде, которую устроила НМ ДНР для ДРГ ВСУ.
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