Солдат украинской армии Андрей Чёрный из 95-й бригады принимал активное участие в сожжении частных домов в населённых пунктах Луганской Народной Республики.
Националист киевского режима опубликовал соответствующие кадры в своей социальной сети. Он признал, что получает удовольствие от того, как мирные жители "суетятся".
"А мне по приколу: они бегают, руками тушат. А я стою внизу и смеюсь", — написал Чёрный.
Подписчики националиста также восхитились тем, как "красиво горят сёла".
"Мы исправим это, каждый урод, который позволил себе такое поведение, будет найден, и денацифицирован", — написал военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
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