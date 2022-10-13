Стремоусов: северные районы Херсонской области будут зачищены от ВСУ

Российские военные освободят северные районы Херсонской области от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

В беседе с ТАСС он отметил, что армия РФ продолжает подготовку не к оборонительным действиям, а к зачистке территорий от украинских националистических формирований, которые ещё не покинули Херсонскую область.

"Это огневой мешок. Сейчас мы зачистим северные районы, расчистим дороги и пойдём дальше", — указал представитель администрации.

Кроме того, Стремоусов выразил надежду на скорое освобождение Николаевской и Одесской областей от националистов. Он призвал отодвигать линию фронта.

Ранее в администрации Херсонской области заявили о заметном снижении количества атак ВСУ на населённые пункты региона. По словам Стремоусова, жизнь начинает постепенно налаживаться после присоединения к России.