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Стремоусов: северные районы Херсонской области будут зачищены от ВСУ

Силовые структуры

Российские военные освободят северные районы Херсонской области от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: северные районы Херсонской области будут зачищены от ВСУ

В беседе с ТАСС он отметил, что армия РФ продолжает подготовку не к оборонительным действиям, а к зачистке территорий от украинских националистических формирований, которые ещё не покинули Херсонскую область.

"Это огневой мешок. Сейчас мы зачистим северные районы, расчистим дороги и пойдём дальше", — указал представитель администрации.

Кроме того, Стремоусов выразил надежду на скорое освобождение Николаевской и Одесской областей от националистов. Он призвал отодвигать линию фронта.

Ранее в администрации Херсонской области заявили о заметном снижении количества атак ВСУ на населённые пункты региона. По словам Стремоусова, жизнь начинает постепенно налаживаться после присоединения к России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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