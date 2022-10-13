Теракт на Крымском мосту вынуждает ВС России идти на Одессу

Подрыв Крымского моста раскрыл изъян в "зерновой сделке" для безопасности РФ. ФСБ выявила исполнителей и организаторов теракта, виновным назван глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также выяснен и маршрут, по которому направляли взрывчатое вещество, сработавшее на мосту. Опасный груз прошёл по Чёрному морю, Дунаю в речной порт Русе.

"Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, — это очевидное нарушение соглашения", — отметил заместитель главы комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов.

Марат Баширов же в своём Telegram-канале ранее писал, что "отмена "украинской зерновой сделки" означает морскую блокаду Одессы и потенциальную подготовку к её штурму".

Кроме того, ещё пару недель назад в западной прессе эксперты также писали об Одессе. Так, издание The National Interest прогнозировало ответ ВС РФ на продвижение украинской армии на Харьковщине:

"Москва может начать контрнаступление, сосредоточившись на взятии черноморского порта Одессы. Этот город — последний выход Украины к Чёрному морю, и его захват фактически сделает Украину сугубо сухопутной страной. Это также даст России мёртвую хватку на главном жизненно важном экономическом пути Украины, поскольку большая часть киевского экспорта и импорта проходит через Одессу. <…> Учитывая, что РФ перебросила значительное количество войск и вооружений с востока Украины на юг еще до наступления Киева на востоке, существует высокая вероятность того, что Одесса теперь является главной целью ВС РФ".