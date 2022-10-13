Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
РФ заподозрила Запад в укрывательстве исполнителей теракта на "Северных потоках"
Стремоусов: северные районы Херсонской области будут зачищены от ВСУ
В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*
Девушка-подросток под Новосибирском убила мать 20-ю ударами ножа
Боррель: ядерная атака против Украины приведёт к мощному военному ответу
Боевик ВСУ похвастался сожжением домов в сёлах Луганской области
Совбез Белоруссии: Минск начнёт воевать только при нарушении госграницы
В Харьковскую область срочно перебрасывают дополнительные силы ВСУ
Беды российской медицины: ковид, дефицит врачей и безразличие пациентов

Теракт на Крымском мосту вынуждает ВС России идти на Одессу

Силовые структуры

Подрыв Крымского моста раскрыл изъян в "зерновой сделке" для безопасности РФ. ФСБ выявила исполнителей и организаторов теракта, виновным назван глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также выяснен и маршрут, по которому направляли взрывчатое вещество, сработавшее на мосту. Опасный груз прошёл по Чёрному морю, Дунаю в речной порт Русе.

Теракт на Крымском мосту вынуждает ВС России идти на Одессу

"Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, — это очевидное нарушение соглашения", — отметил заместитель главы комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов.

Марат Баширов же в своём Telegram-канале ранее писал, что "отмена "украинской зерновой сделки" означает морскую блокаду Одессы и потенциальную подготовку к её штурму".

Кроме того, ещё пару недель назад в западной прессе эксперты также писали об Одессе. Так, издание The National Interest прогнозировало ответ ВС РФ на продвижение украинской армии на Харьковщине:

"Москва может начать контрнаступление, сосредоточившись на взятии черноморского порта Одессы. Этот город — последний выход Украины к Чёрному морю, и его захват фактически сделает Украину сугубо сухопутной страной. Это также даст России мёртвую хватку на главном жизненно важном экономическом пути Украины, поскольку большая часть киевского экспорта и импорта проходит через Одессу. <…> Учитывая, что РФ перебросила значительное количество войск и вооружений с востока Украины на юг еще до наступления Киева на востоке, существует высокая вероятность того, что Одесса теперь является главной целью ВС РФ".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины
Ольга Лебедева Война Запада "до последнего украинца" привела к опосредованным "ответкам" Ольга Лебедева Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова "Любить" Украину для США оказалось выгоднее, чем дружить с нефтяными королями Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Силовые структуры
Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Последние материалы
В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*
Девушка-подросток под Новосибирском убила мать 20-ю ударами ножа
Боррель: ядерная атака против Украины приведёт к мощному военному ответу
Боевик ВСУ похвастался сожжением домов в сёлах Луганской области
Совбез Белоруссии: Минск начнёт воевать только при нарушении госграницы
В Харьковскую область срочно перебрасывают дополнительные силы ВСУ
Беды российской медицины: ковид, дефицит врачей и безразличие пациентов
Ходаковский сообщил о поступлении на фронт современных средств разведки ВС РФ
Служба национальной безопасности Армении завела дело о теракте на Крымском мосту
Иранские дроны Shahed-136 ВС РФ наносят удары по объектам ВС Украины под Киевом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников