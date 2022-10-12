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ФСБ: организатор теракта на Крымском мосту — глава ГУР Украины Буданов

Силовые структуры

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Об этом заявляет ФСБ.

По словам ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны.

В сообщении также отмечается, что бомба для теракта была закамуфлирована в рулоны с пленкой.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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