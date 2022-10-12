Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Об этом заявляет ФСБ.
По словам ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны.
В сообщении также отмечается, что бомба для теракта была закамуфлирована в рулоны с пленкой.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.