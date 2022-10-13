Кедми: военная группировка России и Белоруссии перережет пути снабжения ВСУ

Военный эксперт Яков Кедми считает, что создание совместной группировки России и Белоруссии откроет для Союзного государства большие возможности. С белорусской территории гораздо проще перерезать все пути снабжения украинской армии, отметил политолог.

"Без ежедневного снабжения боеприпасами все эти части перестанут существовать в течение недели. Перерезать Украину со стороны Белоруссии проще всего и легче всего", — цитирует мнение Кедми Центральная Служба Новостей.

Также эксперт считает, что создание союзной группировки предостережёт Польшу от планов по захвату регионов Западной Украины.