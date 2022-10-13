Кнутов заявил, что ЗРК NASAMS на Украине ожидает участь Javelin и HIMARS

В ближайшее время западные страны направят на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Однако зенитно-ракетные комплексы можно ликвидировать двумя способами. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что подобный вид вооружения ещё ни разу не использовался в реальных боевых действиях.

Запад поставляет в Киев военную технику, чтобы ВСУ смогли противостоять российским крылатым ракетам. Однако, по мнению Кнутова, NASAMS ожидает участь противотанковых ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS.

"У России есть средства поражения подобного рода ЗРК. Это противорадиолокационные ракеты и беспилотники-камикадзе, у которого есть пассивный режим работы головки самонаведения. Дрон сам наводится по лучу РЛС на антенну, подрывается и уничтожает таким образом ключевой элемент комплекса. В первое время будет такая себе "разведка боем" с целью изучения слабых мест новых ПВО", — подчеркнул он в беседе с "ПолитЭкспертом".