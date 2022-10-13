Красноярский военком о жизни мобилизованных в зоне СВО: "Это не сафари"

Красноярский военком Андрей Лысенко сравнил условия, в которых живут мобилизованные сейчас, в период боевого слаживания, и те, в которых им придётся жить позже, в зоне спецоперации на Украине.

Лысенко рассказал, что для мобилизованных в местах проведения слаживания — воинских частях — отличные бытовые условия, подразумевающие тёплые палатки, удобные кровати, постельное бельё, наличие электричества, возможность помыться в бане и вкусно питаться в столовой.

При этом в зоне спецоперации мобилизованные окажутся совсем в других условиях, которые очень отличаются от нынешних.

"Там личный состав будет жить кто в окопах, кто в каких-то защитных сооружениях. Поэтому надо настраиваться к тому, что вот в таких условиях, в которых сейчас живут, наши военнослужащие в зоне специальной военной операции не размещаются. И специальная военная операция — это не рыбалка, не сафари. Это как любой солдатский труд — тяжелый, изнурительный, требующий максимальной самоотдачи", — сказал Лысенко, слова которого приводятся в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

Ранее Лысенко уже просил командование направить его в зону спецоперации, туда, где служит и его старший сын.