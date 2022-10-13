Сладков: мы стремительно выбираемся из ямы, которую сами себе выкопали

Удивительно, с какой скоростью Россия вылазит из той глубокой ямы, которую россияне сами себе откопали.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Когда-то в РФ была разрушена вся мобилизационная стстема, отметил военкор и вспомнил военные части, уничтоженные при Анатолии Сердюкове.

"Стоит бригада, командир на месте, замы тоже, все, больше никого нет. Зато есть чистенькие и готовые к проживанию казармы, есть совершенно исправная техника. Есть боеприпасы, провизия, обмундирование. Один свисток, и бригада принимает мобилизованных людей, готовит и отправляет на фронт. Таких частей у нас было много. Они и составляли основу нашей мобготовности. А их объявили бездельниками и разогнали. Позор недальновидности военных начальников!" — сетует военкор.

Теперь же мы импровизируем на ходу, тратя много средств, подчеркнул Сладков. Однако результат заметен и он лучше, чем у той же Украине с её большим опытом мобилизационных действий.

"Россия, Родина моя, не поймет тебя никто и никогда, если мы, твои дети, тебя не понимаем", — подытожил журналист.