Российские ракеты "Калибр" атакуют транзитные маршруты поставок вооружения НАТО на западе Украины.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист и телеведущий Руслан Осташко.
Также он отметил, что российские ракеты пролетают над Винницкой областью, а затем и над Черновцами.
"Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты", — процитировал он главу Черновицкой областной военной администрации.
Позже он сообщил и о взрывах в Ровенской и Волынской областях Украины.
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