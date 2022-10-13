Осташко: "Калибры" атакуют транзитные маршруты поставок вооружения НАТО

Российские ракеты "Калибр" атакуют транзитные маршруты поставок вооружения НАТО на западе Украины.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист и телеведущий Руслан Осташко.

Также он отметил, что российские ракеты пролетают над Винницкой областью, а затем и над Черновцами.

"Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты", — процитировал он главу Черновицкой областной военной администрации.

Позже он сообщил и о взрывах в Ровенской и Волынской областях Украины.