Удары по Украине, которые массированно уже несколько дней наносят ВС РФ, являются демонстрацией, какой характер может приобрести СВО, если Киев и Запад не пойдут на переговоры с Россией.
Об этом сообщил политолог Вадим Карасёв.
По его словам, сейчас РФ наносит еще не те удары, которые может, если на предложения Кремля не согласятся.
"Удары по критической и гражданской инфраструктуре, по столице и ключевым городам Украины пока даже при такой массированности, относительной внезапности и разрушительности носят показательно-демонстрационный характер, какой СВО может приобрести вид, если в течение конца октября-начала ноября не будет никаких сдвигов по переговорному процессу", — в эфире израильского интернет-канала Iton TV отметил киевский аналитик.
Он подчеркнул, что Москва по Украине ожидает торга, прежде всего, с Западом, а особенно с Соединенными Штатами.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.