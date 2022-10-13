Карасёв: удары России по Украине — это предложение к переговорам

Удары по Украине, которые массированно уже несколько дней наносят ВС РФ, являются демонстрацией, какой характер может приобрести СВО, если Киев и Запад не пойдут на переговоры с Россией.

Об этом сообщил политолог Вадим Карасёв.

По его словам, сейчас РФ наносит еще не те удары, которые может, если на предложения Кремля не согласятся.

"Удары по критической и гражданской инфраструктуре, по столице и ключевым городам Украины пока даже при такой массированности, относительной внезапности и разрушительности носят показательно-демонстрационный характер, какой СВО может приобрести вид, если в течение конца октября-начала ноября не будет никаких сдвигов по переговорному процессу", — в эфире израильского интернет-канала Iton TV отметил киевский аналитик.

Он подчеркнул, что Москва по Украине ожидает торга, прежде всего, с Западом, а особенно с Соединенными Штатами.