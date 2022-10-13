Марочко: ВСУ в течение недели пытаются прорвать оборону в районе Троицкого ЛНР

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинские военные в течение недели пытаются разгромить союзные войска в районе Троицкого.

"Там крепко засели наши ребята", — добавил офицер, передаёт Первый канал.

По словам Марочко, союзные силы успешно отражают атаки ВСУ.

Ранее представитель НМ ЛНР сказал, что украинские солдаты в районе Артёмовска дезертируют. Причиной послужили серьёзные потери армии противника и утрата связи с руководством, подчеркнул офицер.