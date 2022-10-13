В Белгородской области что-то горит на территории завода.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" и отмечает, что перед этим очевидцы слышали взрыв.
"В Сети сообщают, что враг ударил по посёлку Октябрьский", — сообщили военные корреспонденты издания.
По предварительной информации попадание снаряда националистов киевского режима пришлось в район сахарного завода, практически в центре населённого пункта, подтвердил военкор Евгений Поддубный.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.