Под Белгородом после взрыва горит территория завода

В Белгородской области что-то горит на территории завода.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" и отмечает, что перед этим очевидцы слышали взрыв.

"В Сети сообщают, что враг ударил по посёлку Октябрьский", — сообщили военные корреспонденты издания.

По предварительной информации попадание снаряда националистов киевского режима пришлось в район сахарного завода, практически в центре населённого пункта, подтвердил военкор Евгений Поддубный.

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