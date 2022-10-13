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Разведчики НМ ЛНР показали отбитые у ВСУ магнитные мины, БПЛА и другие трофеи

Силовые структуры

Запад с самого начала специальной военной операции снабжает ВСУ всевозможным вооружением, которое зачастую оказывается трофеем российских бойцов. Корреспонденты "МК" посетили позиции разведроты 2-го корпуса НМ ЛНР и выяснили, какие виды оружия наиболее часто оказываются захваченным нашими военными.

Разведчики НМ ЛНР показали отбитые у ВСУ магнитные мины, БПЛА и другие трофеи

По словам командира подразделения с позывным "Кама", помимо оружия часто в арсенал союзных войск переходит и боевая техника ВСУ, которая затем используется против них. Он продемонстрировал противопехотную магнитную мину западного производства, которая может взорваться при прохождении мимо солдата в бронежилете, поскольку реагирует на металл.

Он также показал гранату, схожую с российской Ф-1, применяемую как при наступлении, так и при обороне. Среди трофеев также ударные дроны, перешедшие в руки российских бойцов.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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