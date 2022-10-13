Глава немецкого правительства Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в крестовом походе против Запада.
В ходе проходящего в Германии саммита по прогрессивному управлению, канцлер заявил, что специальная военная операция РФ на Украине стала частью "похода против либеральной демократии" на Западе и идей либерализма.
Слова Шольца прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
"Почему и как началась специальная военная операция, вполне чётко, ясно и недвусмысленно обосновало наше руководство. И цели заявленные известны всем", — отметил эксперт.
Пповторять для любого европейского забывчивого политика их не имеет смысла, заявил он. Но что касается западноевропейских чиновников, то каждый из них упражняется в самых разных измышлениях, предписывая руководству РФ то, что никто не говорил. А значит, каждую новую фантазию европолитиков комментировать и не надо.
У Запада сегодня одна цель — обвинить Россию во всём, подчеркнул Валеев.
"Это же не сегодня появилась такая политика", — подытожил депутат.
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