Эйфория украинской армии от краткосрочного контрнаступления подходит к концу. Военнослужащие ВСУ уже восемь месяцев без ротации и отдыха находятся на фронте.
О текущем состоянии боевиков националистического режима сообщает The Washington Post.
Издание подчёркивает, что известия о новых резервах России после частичной мобилизации вызывают среди украинских солдат пораженческое настроение.
Кроме того, происходит всё это на фоне интенсификации обстрелов российскими ракетами критической инфраструктуры Украины.
Авторы отмечают, что в ВСУ начинает ощущаться нехватка людей и ресурсов, а российские резервы уже получают необходимый боевой опыт.
Украина выматывается всё сильнее. Однако это не повод недооценивать оставшихся националистов, правда и переоценивать их не стоит, убеждён журналист Руслан Осташко.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.