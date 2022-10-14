The Washington Post: эйфория от контрнаступления ВСУ подходит к концу

Эйфория украинской армии от краткосрочного контрнаступления подходит к концу. Военнослужащие ВСУ уже восемь месяцев без ротации и отдыха находятся на фронте.

О текущем состоянии боевиков националистического режима сообщает The Washington Post.

Издание подчёркивает, что известия о новых резервах России после частичной мобилизации вызывают среди украинских солдат пораженческое настроение.

Кроме того, происходит всё это на фоне интенсификации обстрелов российскими ракетами критической инфраструктуры Украины.

Авторы отмечают, что в ВСУ начинает ощущаться нехватка людей и ресурсов, а российские резервы уже получают необходимый боевой опыт.

Украина выматывается всё сильнее. Однако это не повод недооценивать оставшихся националистов, правда и переоценивать их не стоит, убеждён журналист Руслан Осташко.