Администрация Херсонской области адекватно оценивает обстановку в регионе, понимая, что при штурме вооружённые силы Украины (ВСУ) будут наносить массированные артиллерийские удары. Об этом рассказал военный журналист Роман Сапоньков.
Он отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что сейчас обстановка в самом Херсоне и окрестностях на удивление спокойная, обстрелов практически нет.
"За последние сутки я лично слышал всего один "прилёт", — заявил военкор.
По его словам, российская группировка в Херсонской области усилена, а последние массированные и точные ракетные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подняли боевой дух наших подразделений.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался на преимущество российской артиллерии.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.