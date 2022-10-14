Сапоньков: ВСУ при штурме Херсона будут наносить массированные артудары

Администрация Херсонской области адекватно оценивает обстановку в регионе, понимая, что при штурме вооружённые силы Украины (ВСУ) будут наносить массированные артиллерийские удары. Об этом рассказал военный журналист Роман Сапоньков.

Он отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что сейчас обстановка в самом Херсоне и окрестностях на удивление спокойная, обстрелов практически нет.

"За последние сутки я лично слышал всего один "прилёт", — заявил военкор.

По его словам, российская группировка в Херсонской области усилена, а последние массированные и точные ракетные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подняли боевой дух наших подразделений.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался на преимущество российской артиллерии.