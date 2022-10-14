Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал преимущество армии России в артиллерии. Об этом он заявил в телефонном разговоре с председателем объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли.
Залужный сказал, что для Украины ситуация на фронте сложная, но контролируемая.
По его словам, российские военные имеют преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей ВСУ остаётся актуальным.
Главком обратил внимание вопроса создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.
Залужный также добавил в своих соцсетях, что обсудил с Милли результаты вчерашней встречи контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
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