Удары по критической инфраструктуре Украины продолжаются. Об этом заявляет Генштаб украинской армии в своей утренней пятничной сводке.
В Минобороны отмечают, что за минувшие сутки пострадали Броды во Львовской области, Наливайковка в Киевской, Николаев и Никополь. То есть названы места вчерашних ударов на западе Украины и под Киевом.
Также Генштаб вооружённых сил Украины сообщил об атаках российской армии в районе Тернов под Красным Лиманом и Опытного под Артёмовском. То есть данные о боях подтверждаются.
Кроме того, ВС РФ атакуют в районе Отрадовки, Весёлого и на Авдеевском направлении, сообщается в сводке.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.