Генштаб ВСУ: удары по критической инфраструктуре Украины продолжаются

Удары по критической инфраструктуре Украины продолжаются. Об этом заявляет Генштаб украинской армии в своей утренней пятничной сводке.

В Минобороны отмечают, что за минувшие сутки пострадали Броды во Львовской области, Наливайковка в Киевской, Николаев и Никополь. То есть названы места вчерашних ударов на западе Украины и под Киевом.

Также Генштаб вооружённых сил Украины сообщил об атаках российской армии в районе Тернов под Красным Лиманом и Опытного под Артёмовском. То есть данные о боях подтверждаются.

Кроме того, ВС РФ атакуют в районе Отрадовки, Весёлого и на Авдеевском направлении, сообщается в сводке.