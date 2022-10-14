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Коц объяснил, что начинается в Запорожье: "Всё решится в ближайшие недели"

Силовые структуры

Российская армия кардинально изменила тактику ведения спецоперации на Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и ряде других крупных городов.

Коц объяснил, что начинается в Запорожье: "Всё решится в ближайшие недели"

В это время киевское руководство приняло решение, что необходимо срочно "победить" хотя бы в информационном пространстве, начав перебрасывать свои войска по направлению Запорожья. Об этом заявил военный обозреватель Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Офицер Донецкой Народной Республики с позывным Клим рассказал, что колонны с резервами противника поступают в регион практически каждый день. По данным военнослужащего, ВСУ намерены начать наступление в районе населённых пунктов Орехово и Гуляйполе, чтобы попытаться выйти к Мелитополю и Бердянску.

"В случае захвата этих городов Киев вернёт себе доступ к Азовскому морю и сможет наступать по трём направления: на Херсон с востока, Крым и Мариуполь", — объяснил Клим.

Также группировка ВСУ активизировалась на Херсонском направлении. Однако на данный момент остаётся неизвестным, где именно начнёт наступать Киев. Коц не исключает, что действия украинских группировок в регионах являются отвлекающим манёвром, а главный удар будет нанесён в другом месте.

"Так или иначе, всё решится в ближайшие недели", — сделал вывод обозреватель.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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