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Спецназ ДНР уничтожил украинских диверсантов на Авдеевском направлении

Силовые структуры

Украинские боевики всеми силами стараются остановить наступающих союзников. Накануне диверсанты ВСУ пытались атаковать позиции Народной милиции ДНР, но были ликвидированы.

Как рассказал военный корреспондент Андрей Руденко, диверсионно-разведывательную группу противника бойцам ДНР удалось вычислить и уничтожить плотным огнём.

"Работали спецназовцы по противнику автоматическим миномётом "Василёк" и АГС-17", — добавил репортёр.

Также сегодня, 14 октября, с территории Украины был совершён ракетный удар по Белгородской области тактическими боеприпасами "Точка-У". Обе ракеты были сбиты российской ПВО, но падающие обломки повредили линию электропередач у железной дороги.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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