Украинские боевики всеми силами стараются остановить наступающих союзников. Накануне диверсанты ВСУ пытались атаковать позиции Народной милиции ДНР, но были ликвидированы.
Как рассказал военный корреспондент Андрей Руденко, диверсионно-разведывательную группу противника бойцам ДНР удалось вычислить и уничтожить плотным огнём.
"Работали спецназовцы по противнику автоматическим миномётом "Василёк" и АГС-17", — добавил репортёр.
Также сегодня, 14 октября, с территории Украины был совершён ракетный удар по Белгородской области тактическими боеприпасами "Точка-У". Обе ракеты были сбиты российской ПВО, но падающие обломки повредили линию электропередач у железной дороги.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.