Британская MI6 признала успехи российской армии на Артёмовском направлении

Минобороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе боевых действий на Украине. В MI6 вынуждены признать, что под контроль российских войск перешли два населённых пункта, которые расположены на юге Артёмовска.

"Подразделения 2-го армейского корпуса, пророссийского ополчения Луганской области, вероятно, продвинулись в села Опытное и Иванград к югу от города", — говорится в сообщении.

В сводке также отмечается, что за трое суток ВС РФ добились тактических успехов в ходе спецоперации. Британская разведка считает, что освобождение Артёмовска позволит российской армии осуществить наступление по линии Краматорск — Славянск.