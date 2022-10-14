Минобороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе боевых действий на Украине. В MI6 вынуждены признать, что под контроль российских войск перешли два населённых пункта, которые расположены на юге Артёмовска.
"Подразделения 2-го армейского корпуса, пророссийского ополчения Луганской области, вероятно, продвинулись в села Опытное и Иванград к югу от города", — говорится в сообщении.
В сводке также отмечается, что за трое суток ВС РФ добились тактических успехов в ходе спецоперации. Британская разведка считает, что освобождение Артёмовска позволит российской армии осуществить наступление по линии Краматорск — Славянск.
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