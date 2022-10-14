Приоритетной целью ударов ВСУ 14 октября может стать Запорожская АЭС

Обозреватель "МК" Сергей Вальченко дал оценку возможным действиям ВСУ в ближайшие дни, основываясь на информации военных экспертов и военкоров.

Он отмечает, что наступательные операции украинской армии выдохлись на многих направлениях. У ВСУ есть угроза потери Артёмовска. При этом украинцы продолжают подтягивать резервы, и удары в направлении Сватово и Кременной всё же возможны.

Вальченко напоминает, что президент Владимир Зеленский объявил о неких важных событиях, намеченных на 14 октября, когда отмечается День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим возможно нападение ВСУ на Запорожскую АЭС.

ВСУ могут предпринять попытку захвата Каховского водохранилища, один берег которого находится под контролем ВС РФ. Подразделения украинской армии могут попытаться захватить станцию, высадив десант со стороны Никополя или Золотой Балки.

"По оценке экспертов, ближайшие дни будут решающими. Они покажут — остались ли у ВСУ силы вести наступательные действия или они окончательно выдохлись", — резюмирует Вальченко.