Российские журналисты заявили, что 79 заключённых в исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле устроились в частную военную компанию.
По информации СМИ, 12 октября в ИК на вертолёте прибыли люди для вербовки бойцов. Известно, что в этой тюрьме живут бывшие правоохранители.
"Накануне в колонии рассказали заключённым о перспективах и зарплате", — отметили в nashgorod.ru.
Как заявили в издании, боевая подготовка продлится полтора месяца. По данным журналистов, заключённые будут получать по 100 тысяч рублей в месяц, выплата родственникам в случае гибели составит пять миллионов рублей.
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