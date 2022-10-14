В Нижнем Тагиле 79 заключённых ИК-13 присоединились к ЧВК

Российские журналисты заявили, что 79 заключённых в исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле устроились в частную военную компанию.

По информации СМИ, 12 октября в ИК на вертолёте прибыли люди для вербовки бойцов. Известно, что в этой тюрьме живут бывшие правоохранители.

"Накануне в колонии рассказали заключённым о перспективах и зарплате", — отметили в nashgorod.ru.

Как заявили в издании, боевая подготовка продлится полтора месяца. По данным журналистов, заключённые будут получать по 100 тысяч рублей в месяц, выплата родственникам в случае гибели составит пять миллионов рублей.