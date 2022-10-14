Уроженец Донецка Михаил Матвиенко, проживающий сейчас в Люберцах, потерял обе ноги и руку, у него отсутствует зрение, однако есть огромное желание снова вернуться на фронт. Историю бойца из ДНР рассказывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В 2014 году он не смог остаться в стороне от боевых действий и записался добровольцем в батальон "Восток", которым командовал Александр Ходаковский.
В бою Михаил обеспечивал в составе группы пехоты прикрытие бойцам, отступающим с линии фронта. Подробнее читайте на сайте издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.