Боец из ДНР, лишившийся ног, рук и зрения, снова хочет вернуться на фронт

Уроженец Донецка Михаил Матвиенко, проживающий сейчас в Люберцах, потерял обе ноги и руку, у него отсутствует зрение, однако есть огромное желание снова вернуться на фронт. Историю бойца из ДНР рассказывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В 2014 году он не смог остаться в стороне от боевых действий и записался добровольцем в батальон "Восток", которым командовал Александр Ходаковский.

В бою Михаил обеспечивал в составе группы пехоты прикрытие бойцам, отступающим с линии фронта. Подробнее читайте на сайте издания.